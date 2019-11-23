شكرا لقرائتكم دورتموند يفلت من بادربورن ويكسب نقطة ثمينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت بوروسيا دورتموند من خسارة محققة أمام ضيفه بادربورن، يوم الجمعة، بعدما نجح في خطف تعادل مثير 3 - 3 ، في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفاجأ بادربورن مضيفه بتسجيله ثلاث أهداف في الشوط الأول عن طريق ستريلي مامبا في الدقيقتين الخامسة و37 ، قبل أن يسجل جيررت هولمان الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني قلص الإنجليزي جيدون سانتشو الفارق لفريقه بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة47، قبل أن يضيف البلجيكي أليكس فيستل الهدف الثاني في الدقيقة 84، ثم سجل ماركو رويس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل باديربورن المركز الثامن عشر و الأخير برصيد خمس نقاط.