ريما.. حينما تتصدر فتاة سعودية واجهات الصحافة العالمية!









اسماء السيد - تصدرت الشابة السعودية ريما الجفالي الصحافة العالمية من الدايلي ميل البريطانية إلى موندو الإسبانية، وصولاً إلى لاترسيرا في أميركا الجنوبية، وتحديداً في تشيلي، وكذلك صحافة آسيا عن طريق صحيفة إنديا تايمز، فضلاً عن صحافة العرب من المحيط إلى الخليج، فقد أصبحت ريما أول سعودية تشارك في سباق للسيارات في بلادها، وهو سباق "جاكوار آي بيس تروفي" للسيارات الكهربائية الذي يقام في الدرعية بالقرب من الرياض في السعودية.

رؤية بن سلمان للتغيير

وأشارت الصحافة العالمية إلى أن ريما بخوضها هذا السباق تمثل حالة رمزية لنتائج وثمار ثورة التغيير التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي قال في تصريحات سابقة إنه فخور بأن المواطن السعودي هو الذي يقود هذا التغيير، في الوقت الذي توقع البعض صعوبات كبيرة في تطبيق الرؤية الجديدة، والشعور بحجم التغيير لأن الأمور لم تكن سهلة في بداياتها.

دايلي ميل : أدرينالين نسائي

صحيفة "دايلي ميل " البريطانية أشارت في عنوانها إلى أن ريما لازلت لا تصدق بينما تنخرط في التحضير للسباق الذي يشهد مشاركة فتاة سعودية في تنافس رياضي برياضة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وأضافت الصحيفة :"تنطق ريما الجفالي بسيارتها الأنيقة في رياضة يسيطر عليها الرجال في المملكة العربية السعودية، لتصبح جزء من الحدث التاريخي، باعتبارها أول إمرأة تخوض هذه المنافسة، ولم يكن هذا أمراً محتمل الحدوث في بلد محافظ، فالأدرينالين سوف يتحرك ليس لدى الرجال بل بالنسبة للنساء أيضاً في رياضة مثيرة هي سباقات السيارات".

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موندو : حدث تاريخي

صحيفة موندو الإسبانية رصدت الحدث بصورة مباشرة باعتباره حدثاً تاريخياً يستحق أن يتم تناوله بصورة واضحة، فعنونت :"ريما الجفالي أو إمرأة سعودية تخوض سباقاً للسيارات في بلادها"، وتابعت :"دخلت الفتاة السعودية ريما البالغة 27 عاماً التاريخ يوم الجمعة، فقد أصبحت أول فتاة سعودية تدخل سباقاً للسيارات، وذلك بعد أشهر قليلة من إلغاء هيمنة الرجل على قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية".

24 فرانس : حدث مدهش

وعلى خطى موندو كان الإعلام الفرنسي حاضراً لرصد الحدث الذي يحمل رمزية تاريخية مهمة، فكتب موقع 24 فرانس في تقرير مطول :"إنه حقاً لأمر مدهش، فقد ظهرت السعودية ريما خلف عجلة قيادة سيارة رياضية متعددة الإستخدامات في السعودية، وهو حدث لم يكن من الممكن تخيله قبل أن يبدأ الأمير محمد بن سلمان في إطلاق وتطبيق الإصلاحات التي يقوم بها منذ ظهوره في المشهد السياسي في بلاده".

إنديا تايمز : تحطيم السقف

أما صحيفة "إنديا تايمز" فقد أشارت إلى أن ريما نجحت في تحطيم الأسقف الزجاجية، وشق طريقها بنفسها صوب أفق جديد، فالأمر لا يتعلق بسباق وتنافس رياضي فحسب، بل إن ريما هي واحدة ممن استفدن من إصلاحات كبيرة تحدث في المملكة على يد ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.