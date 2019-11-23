كليبرز يحسم لقاء القمة مع روكتس وفوز متأخر لليكرز على ثاندر









اسماء السيد - حسم لوس انجليس كليبرز لقاء القمة ضد هيوستن روكتس في صالحه بفوزه 122-119 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بفضل سلة في الثواني الاخيرة لنجمه كاوهي لينارد، في حين قاد الثنائي انتوني ديفيس وليبرون جيمس الطرف الاخر في المدينة لوس انجليس ليكرز الى فوز صعب على اوكلاهوما سيتي ثاندر 130-127.

على ملعب "ستايبلس سنتر" وامام 19 الف متفرج، ساهم ثلاثة لاعبين في قيادة كليبرز الى الخروج فائزا وهم لو وليامس (26 نقطة) وكاوهي لينارد (24) بينها سلة الحسم نهاية المباراة ب15 ثانية، وبول جورج (19)، في حين لم تنفع النقاط ال37 التي سجلها نجم روكتس جيمس هاردن في ابعاد الهزيمة عن فريقه علما بانه اضاف 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات ايضا.

وقال لينارد "انه شعور رائع. نحاول بناء شيء ما. انها مباراتنا الثانية فقط بصفوف مكتملة. ارتكبنا بعض الاخطاء القليلة في الشوط الاول لكننا نجحنا في حسم الامور في الربع الاخير".

والفوز هو الحادي عشر لكليبرز هذا الموسم فتساوى مع هيوستن في المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الشرقية.

وجاءت نهاية المباراة مثيرة لان وليامس منح التقدم لكليبرز 118-117 بفضل رمية ثلاثية قبل النهاية بثلاثين ثانية ورد هاردن برميتين حرتين ليمنح فريقه التقدم 119-118 لكن الكلمة الفصل كان للينارد الذي سجل سلة قبل 15 ثانية ثم اضاف زميله جورج رميتين حرتين في الثانية الاخيرة.

وجمعت المباراة للمرة الاولى وجها لوجه راسل وستبروك من هيوستن روكتس وبول جورج من كليبرز. وقد لعب الاثنان جنبا الى جنب في اوكلاهوما سيتي ثاندر قبل ان يلتحق جورج بكليبرز ووستبروك بعدها بفترة زمنية قصيرة الى روكتس.

وسجل وستبروك 22 نقطة في المباراة.

-فوز سادس تواليا لليكرز-

اما لوس انجليس ليكرز فعانى لتخطي اوكلاهوما سيتي ثاندر بصعوبة بالغة 130-127 واحتاج الى اربع رميات حرة لنجمه انتوني ديفيس في الثواني الاخيرة ليخرج فائزا.

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والفوز هو الثاني لليكرز على ثاندر في غضون ثلاثة ايام بعد فوزه عليه 112-107 في لوس انجليس الثلاثاء. كما انه الفوز السادس تواليا لليكرز والثالث عشر في 15 مباراة هذا الموسم ليحافظ على صدارته للمنطقة الشرقية.

وانهى ديفيس المباراة مسجلا 33 نقطة مع 11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، في حين اضاف النجم الاخر ليبرون جيمس 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وحسمت نتيجة المباراة في الرمق الاخير، فقد منح بول التقدم لليكرز 126-125 قبل نهاية المباراة ب11 ثانية ثم اضاف ديفيس رميتين حرتين ليتقدم فريقه بثلاث نقاط قبل نهاية المباراة ب8 ثوان.

ورد شاي غيلجيوس الكسندر بتقليص الفارق الى نقطة واحدة قبل رميتين حرتين جديدتين لديفيس ليعيد الفارق الى 3 نقاط لتنتهي المبارا على هذه الحال.

وقال جيمس بعد المباراة "لقد وجدنا الطريق الى الفوز بغض النظر عن مستوى المباراة. انهم فريق جيد عندما يلعب على ارضه. عانوا بعض الشيء بعيدا عن قواعدهم لكننا كنا ندرك جيدا بانهم سيبذلون قصارى جهدهم في مواجهتنا".

وخسر بوسطن سلتيكس امام دنفر ناغتس 92-96 في مباراة شهدت اصابة في الرأس لنجم الاول كيمبا ووكر لكن مدرب الفريق براد ستيفنس طمأن الجميع بان الامور تسير على ما يرام بعد خضوع اللاعب لفحص في المستشفى.

وتألق في المباراة نجم دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله "تريبل دابل" مع 18 نقطة و16 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتابع ميامي هيت عروضه الجيدة في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا على شيكاغو بولز 116-108 ليصعد الى المركز الثاني في المجموعة الشرقية في مباراة تألق فيها جيمس باتلر الذي سجل 27 نقطة مع 7 تمريرات في مواجهة فريقه السابق.

وعادل سان انتونيو سبيرز رقما سلبيا عندما تعرض لخسارته الثامنة تواليا بسقوطه امام فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 104-115. وهي اسوأ سلسلة بعهد المدرب الشهير غريغ بوبوفيتش. وكان سبيرز مني بسلسلة مماثلة من الهزائم موسم 1996-1997.