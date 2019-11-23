الدوري يعود بتعادل سلبي بين طنطا والجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استأنف مسابقة الدوري المصري اليوم السبت بمواجهة بين طنطا وطلائع الجيش في لقاء أقيم عصر اليوم ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام.

وكانت بطولة الدوري توقف نظرًا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر خلال الشهر الجاري.

طنطا فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق نتيجة الفوز حيث كان الفريق الصاعد حديثًا للدوري حقق الفوز في الأسبوع الأول على حساب وادي دجلة (1-0).

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فريق طنطا خسر في الجولة الثانية من بيراميدز (2-1) ثم تعادل مباراتين أمام حرس الحدود وطلائع الجيش.

في المقابل، لم يحقق طلائع الجيش أي انتصار في مسابقة الدوري حتى الآن بعد الخسارة من المقاولون العرب (1-0) ، ثم حقق الفريق العسكري ثلاث تعادلات أمام إنبي وبيراميدز وأخيرًا طنطا.

بهذه النتيجة أصبح طنطا في المركز الثاني عشر برصيد خمس نقاط، في المقابل أصبح رصيد طلائع الجيش ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر مؤقتًا لحين نهاية منافسات الجولة.

ومن المقرر أن يلعب طنطا أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب طلائع الجيش أمام الإنتاج الحربي مساء الخميس المقبل.