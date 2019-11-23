في أول ظهور.. مورينيو يعيد توتنهام إلى طريق الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

حقق توتنهام بداية جيدة تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو وتغلب على مضيفه ويستهام 3 / 2 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد توتنهام بذلك مذاق الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي بعد أن مني بهزيمتين وثلاثة تعادلات خلال مبارياته الخمسة السابقة بالدوري.

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وكانت مباراة اليوم هي الأولى للفريق تحت قيادة مورينيو الذي تولى منصب المدير الفني يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليقفز من المركز الرابع عشر إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد ويستهام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم توتنهام بثلاثة أهداف سجلها هيونج مين سون ولوكاس مورا وهاري كين في الدقائق 36 و43 و49 ثم رد ويستهام بهدفين سجلهما ميشيل أنطونيو وأنجيلو أوجبونا في الدقيقتين 73 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.