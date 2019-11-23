محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، وتسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.
في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.
تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أرنولد ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبيرتسون ، جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيجي فينالدوم ، ساديو ماني ، تشامبرلين، فابينيو.
تشكيل كريستال بالاس: جايتا ، فان أنهولت ، جاري كاهيل ، جايمس تومكنز ، جويل وارد ، ويلفريد زاها ، جيمس مكارثر ، لوكا ميليفوجيفيتش ، شيخو كيواتي ، تاونسند ، جوردان أيو.
تفاصيل المباراة:
تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قليل.. كريستال بالاس - ليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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