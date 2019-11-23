بعد قليل.. كريستال بالاس - ليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، وتسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

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تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أرنولد ، ديان لوفرين ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبيرتسون ، جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيجي فينالدوم ، ساديو ماني ، تشامبرلين، فابينيو.

تشكيل كريستال بالاس: جايتا ، فان أنهولت ، جاري كاهيل ، جايمس تومكنز ، جويل وارد ، ويلفريد زاها ، جيمس مكارثر ، لوكا ميليفوجيفيتش ، شيخو كيواتي ، تاونسند ، جوردان أيو.

تفاصيل المباراة:

تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..