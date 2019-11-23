في ظهور أجيري.. برشلونة يحبط طموح ليجانيس بفوز صعب من مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق برشلونة أن يحقق فوزًا صعبًا على حساب منافسه ليجانيس بهدفين مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني.

المغربي الدولي يوسف الناصيري تمكن من تسجيل هدف التقدم لصالح ليجانيس والذي يقوده المدرب المكسيكي خافيير أجيري في الدقيقة 12 من زمن أحداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، انتفض برشلونة على الفريق المدريدي حيث نجح النجم الأوروجوياني لويس سواريز من تسجيل التعادل في الدقيقة 53، قبل أن يسجل لاعب الوسط التشيلي فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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وكان المكسيكي خافيير أجيري قاد ليجانيس مؤخرًا عقب رحيله من المنتخب المصري بعد خروج "الفراعنة" من كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16.

بهذه النتيجة ظل برشلونة في صدارة الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، في المقابل ظل ليجانيس في المركز الأخير برصيد ست نقاط متلقيًا الخسارة العاشرة في الدوري.

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