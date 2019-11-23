تشكيل ليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء.. وظهور ثلاثي أمام بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الذي سيلعب به مباراة كريستال بالاس ضمن الأسبوع الثالث عشر من بريميرليج.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء حيث قرر كلوب مشاركة تشامبرلين بدلاً من النجم المصري.

تشكيل ليفربول شهد أيضًا ظهور فيرجيل فان دايك بجانب أندرو روبيرتسون حيث كان الأخير تحوم الشكوك حوله للمشاركة في مباراة اليوم.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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خط الدفاع: أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم.

خط الوسط الهجومي: تشامبرلين - ساديو ماني.

خط الهجوم: فيرمينو.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، في المقابل يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.