تأجيل الجولة الـ26 من الدوري التشيلي لعدم توافر قوات أمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الجمعة تعليق الجولة الـ26 من الدور التشيلي لكرة القدم لعدم وجود قوات شرطة كافية لتأمين المباريات، وذلك بسبب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد.

واتخذ الاتحاد قرار تعليق الجولة بعدما ابلغته السلطات وزارة الداخلية بعدم توافر القوات اللازمة لتأمين محيط الملاعب.

كما قرر الاتحاد تعليق دوري الدرجة الثانية والثالثة.

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وجاء هذا القرار بعدما علق الاتحاد التشيلي صباح الجمعة مباراة فريقي أونيون لا كاليرا وديبورتيس إيكيكي في الدقيقة 67 ، التي كانت أول مواجهات الجولة الـ26 والأولى في الدوري بعد توقف لاستمر لأكثر من شهر بسبب الاحتجاجات.

وجاء تعليق المباراة بعد اقتحام عناصر من رابطة مشجعي فريق كولو كولو الملعب رغم محاولة عناصر مكافحة الشغب التصدي لهم.

وكان المشجعون قد احتشدوا في وقت سابق أمام ملعب آخر للتنديد باستئناف الدوري رغم استمرار الاحتجاجات الاجتماعية ثم توجهوا على متن ثلاث حافلات إلى ملعب مباراة أونيون لا كاليرا وديبورتيس إيكيكي واقتحموا الملعب.

وفي مقابلة مع إذاعة (راديو كوربرواتيبا) قالت الوزيرة المتحدثة باسم الحكومة، كارلا روبيلار، إن هناك أفراد ضمن روابط المشجعين ليسوا من مشجعي كرة القدم وإنما لهم صلة بتجارة المخدرات والجريمة، يقومون باعمال تخريب ونهب في البلاد.