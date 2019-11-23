روسيا تواجه شبح الغياب عن الأولمبياد بسبب توصية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوصت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بإعلان عدم امتثال الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) ، حسبما أفاد بيان صدر في ساعة متأخرة مساء الجمعة.

وبهذا ، قد تحرم روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) .

وذكرت (وادا) أن لجنة مراجعة الامتثال أوصت باتخاذ قرار بإيقاف (روسادا) مجددا خلال الاجتماع المزمع للجنة التنفيذية لـ(وادا) والمقرر بالعاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر المقبل.

وبعد إيقاف دام ثلاث سنوات ، رفعت (وادا) الإيقاف عن (روسادا) في 20 سبتمبر 2018 بشرط أن تقدم روسيا وتسلم البيانات الخاصة باختبارات الكشف عن المنشطات، وكذلك العينات الخاصة بالفترة من 2012 إلى 2015 .

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وتوضح البيانات التي اكتشف لاحقا وجود "تضارب" بها أنه يرجح أنه تم العبث بها.

وإذا تبنت (وادا) هذه التوصية ، تواجه روسيا خطر فرض عقوبات جديدة عليها، بما فيها إمكانية حرمانها من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وقال جوناثان تايلور رئيس لجنة مراجعة الامتثال ، في مقابلة مع شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية الأسبوع الماضي ، إن روسيا لم تعد تحظى بتساهل (وادا) ورغبتها في التسوية.

وأوضح تايلور، وهو محام بريطاني، أن البيانات التي قدمتها موسكو إلى خبراء (وادا) عن الفترة من 2012 إلى 2015 في بداية العام الحالي كانت "غير صحيحة وغير كاملة" وتعرضت "لبعض التغيير".