محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد عمار حمدي لاعب وسط منتخب مصر الأولمبي على رغبته في أن يشارك مع النادي الأهلي بشكل منتظم، أو يخرج للإعارة حال لم يتحقق هذا الأمر.
وتوج عمار حمدي مؤخرا مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي، وساهم في تأهل المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.
وقال عمار حمدي في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" "نفسي أرجع وألعب مع الأهلي، طموحي الأول هو اللعب مع الأهلي".
وواصل "لكن لو لم يحدث هذا الأمر ولن يكون لي دور مع الفريق، أتمنى أن أخرج على سبيل الإعارة لكي أشارك في المباريات".
واختتم تصريحاته قائلا "نفسي يكون معانا في الأولمبياد محمد صلاح وتريزيجيه".
كانت هذه تفاصيل خبر عمار حمدي: "نفسي ألعب مع الأهلي".. وأريد تواجد تريزيجيه وصلاح معنا بالأولمبياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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