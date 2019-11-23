نتائج طيبة للتحدي بنادي سموحة في الأولمبياد الخاص

حقق نجوم ونجمات نادي سموحة للقدرات الخاصة (التحدي) نتائج طيبة خلال مشاركتهم في بطولة الأولمبياد الخاص فرع الإسكندرية. حيث حصدت فريده فياض المركز الأول في منافسات تنس الطاولة وتأهلت للبطوله الوطنية وحصد زياد الأزهرى المركز الأول وتأهل للبطوله الوطنيه وحصد إسلام صالح المركز الثانى. وحصد رامى خالد المركز الثانى. إسلام صالح المركز الثانى. وحصد رامى خالد المركز الثانى. وحصد مروان عبد الحميد المركز الثانى في لعبه البوتشى وحصدت آلاء إسماعيل المركز الثانى وحصد خالد محمد المركز الثانى وحصدت رضوى محمد المركز الثالث. المركز الثالث. وفي رفع الأثقال ، حصدت مروه موافى المركزين الثالث والثالث وحصدت سارة محمود المركزين الرابع والخامس وحصدت إيمان سيف المركز الرابع وحصدت هند طلعت المركزين الأول والثالث وتأهلت للبطوله للوطنيه وحصد عبد الرحمن أسامه المركزين الرابع والرابع وحصد أدم محمد المركزين الرابع والخامس وحصد عمر محمد المركزين الثالث والثالث.

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