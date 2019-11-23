محمد صلاح بديلا .. تشكيل ليفربول لمواجه كريستال بالاس في الدوري الانجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني ، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة كريستال بالاس والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي " بريميرليج". وضم تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس كل من: من: أليسون بيكر في حراسة المرمى. خط الدفاع: أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون. Advertisements خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم. ويقود الهجوم الثلاثي تشامبرلين - ساديو ماني - فيرمينو. ساديو ماني - فيرمينو. وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس تواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء. ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الانحليزي برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي، اصحاب المركزين الثاني والثالث، في حين يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

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