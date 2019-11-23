رسميًا.. الترسانة يتأهل على حساب الأولمبي لدور الـ32 بكأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الفوز على نظيره الأولمبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب حسن الشاذلي وتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس مصر. وسجل هدف الترسانة الأول إيهاب فؤاد وعضل . وعضل . وكان الشواكيش تأهل لدور الـ64 من بطولة كأس مصر بعد التغلب علي نظيره منتخب السويس بأربعة أهداف مقابل هدف نظيفة في الأدوار التمهيدية. Advertisements وكان تولى أحمد كشرى المدير الفني للترسانة مهام تدريب الفريق خلفا لمؤمن عبدالغفار الذي تولي مهام الفريق أيضا خلفا علاء ميهوب. الفني للترسانة مهام تدريب الفريق خلفا لمؤمن عبدالغفار الذي تولي مهام الفريق أيضا خلفا علاء ميهوب. وتعد مواجهة الأولمبي الثالثة لكشري في الموسم الجديد مع الترسانة حيث تلقى الهزيمة من جمهورية شبين في المباراة الأولى له وحقق الفوز في الثانية والثالثة بكأس مصر امام المريخ البورسعيدي والأولمبي.

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