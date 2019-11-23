تشكيل المقاولون العرب لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

أعلن عماد النحاس المدير الفني لمقاولون العرب عن تشكيل الفريق أمام أسوان، مساء اليوم، ضمن الأسبوع الرابع منالدوري الممتاز.
جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أميرعابد، فاروقا، محمد سمير ثابت، محمود السيد، حسن الشامي، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدواردو، محمد سالم، محمد طلعت.
ويحتل المقاولون المركز الخامس برصيد ٧ نقاط.
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