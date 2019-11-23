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تشكيل المقاولون العرب لمواجهة أسوان في الدوري الممتاز

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أعلن عماد النحاس المدير الفني لمقاولون العرب عن تشكيل الفريق أمام أسوان، مساء اليوم، ضمن الأسبوع الرابع من

الدوري الممتاز.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أمير

عابد، فاروقا، محمد سمير ثابت، محمود السيد، حسن الشامي، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدواردو، محمد سالم، محمد طلعت.

ويحتل المقاولون المركز الخامس برصيد ٧ نقاط.


 

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