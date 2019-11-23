برشلونة يؤمن صدارة الدوري بفوز صعب على ليجانيس

حقق برشلونة فوز صعب على ليجانيس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على الملعب البلدي ديبوتاركي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

بدأت المباراة بمحاولات ضغط من لاعبي برشلونة لإحراز هدف مبكر والسيطرة على أجواء اللقاء، ولكن لاعبي ليجانيس لم يتراجعوا للدفاع وبدأوا في مبادلة الفريق الكتالوني بالهجمات.

وفي الدقيقة 12 تمكن المغربي يوسف النصيري من تسديد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، خدعت تير شتيجن لتسكن الشباك معلنة عن هدف لفريق ليجانيس.

وبعد الهدف لم يتراجع فريق ليجانيس، وأهدروا فرصة أخرى للتهديف مستغلين الأخطاء الدفاعية الفادحة من ظهيري برشلونة.

وكاد برشلونة أن يتعادل بضربة رأسية من سواريز ولكن حارس مرمى

ليجانيس، تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية ليحافظ لفريقه على التقدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، انطلق لاعبي ليجانيس في كرة مرتدة سريعة، ليسدد النصيري كرة أخرى ولكن تمر بجوار القائم، ليطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول بتقدم ليجانيس.

وبالشوط الثاني بدأ برشلونة بضغط قوي من أجل التعادل مبكراً، لتجنب التعثر وفقدان صدارة الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

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وأهدر الفريق عدة فرص تهديفية، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة حرة غير مباشرة، لعبها الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل رائع إلى لويس سواريز الذي سددها رأسية في المرمى معلناً عن هدف

التعادل بالدقيقة 53.

واستمر ضغط برشلونة مع إنخفاض المعدل البدني للاعبي ليجانيس بشكل واضح.

وفي الدقيقة 79 من ركلة ركنية وصلت الكرة إلى أرتورو فيدال ليسجل ثاني أهداف برشلونة، وسط مطالبات من لاعبي ليجانيس بإحتساب تسلل على نجم الفريق الكتالوني، ولكن بعد رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو أقر بصحة الهدف، بعد أن وجد الكرة ارتدت من مدافع ليجانيس.

وبعد الهف واصل برشلونة الضغط والأستحواذ محاولاً الحفاظ على تقدمه على الأقل، إن لم يتمكن من تسجيل هدف ثالث لإنهاء المباراة.

وكاد برشلونة أن يحرز ثالث الأهداف من كرة سريعة لعبها ليونيل ميسي إلى عثمان ديمبلي، لينفرد بالمرمى ولكن حارس ليجانيس ينجح في التصدي لها.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة ووصوله إلى النقطة 28 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، وينتظر الفريق الكتالوني تعثر ريال مدريد أمام ريال سوسييداد حتى يتسع الفارق بينهم إلى 3 نقاط.