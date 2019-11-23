صور.. المصنفة الأولى تودع منافسات كأس العالم لسلاح الشيش من الدور الأول

ودعت المصنفة الأولى الفرنسية اليس فولبى منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش سيدات احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة حاليا باستاد القاهرة الدولى. وخسرت الفرنسية اليس والتى تحتل الترتيب الثانى عالميا حاليا امام اللاعبة الكندية اليانور هارفى المصنفة رقم 26 عالميا فى واحدة من أقوى مفاجآت البطولة الشرسة تنافسيا حتى الآن . فى واحدة من أقوى مفاجآت البطولة الشرسة تنافسيا حتى الآن . واستطاعت اليانور والملقبة فى بلدها بملكة السلاح أن تفوز بالمباراة بجدارة 15 / 10 لتتأهل إلى الدور الثانى لملاقاة اليابانية ريو ازوما التى فازت بدورها على التونسية اينس بوبكرى . التى فازت بدورها على التونسية اينس بوبكرى . كما ودعت المنافسات المصنفة السادسة الالمانية ليونى ايبرت فى مفاجأة اخرى على يد اليابانية سومرى تسيوجى بالخسارة 8 /15 . فيما واصلت الروسية اينا ديرجلازوفا بطلة اولمبياد ريو دى جانيرو والمصنفة الاولى عالميا والثانية على البطولة مشوارها وبلغت الدور الثانى بنجاح بالفوز على الايطالية كاميلا مانشينى . Advertisements

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