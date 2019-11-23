شاهد.. أحمد حسن يهاجم المنتمين إلى الأهلي والزمالك بسبب المنتخب الأوليمبي

شن أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني السابق هجومًا على بعض المنتمين إلى الأهلي والزمالك، الذين يحاولون إفساد فرحة المصريين بالمنتخب الأوليمبي الذي توج أمس ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وكان المنتخب توج بالبطولة بالأمس على حساب نظيره كوت ديفوار في المباراة التيأنتهت بفوز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف سجلهما كريم العراقي ورمضان صبحي.
ونشر حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا :"على مدار أيام توحدنا جميعا خلف منتخب مصر ونجحنا أن نقتنص اللقب ونصعد للأولمبياد ونفرح بشباب رسمالبسمة والسعادة لنا ولكن بعدها بساعات جاء البعض من أصحاب البطولات الزائفة والمزايدات الرخيصة ليقسمونا من جديد أهلي وزمالك ليحاولوا إفساد أجواء الفرحة كعادتهم ونسوا أنهم جميعا أبناء مصر".
جدير بالذكر أن رمضان صبحي لاعب الأهلي حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، بينما توج ثنائي الزمالك مصطفى محمد ومحمد صبحي بجائزتي هداف البطولة برصيد 4 أهداف، وأفضل حارس في البطولة، على الترتيب.
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