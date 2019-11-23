مدرب الهلال السعودي: البطولة الآسيوية حلم الجميع

أكد الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى لفريق الهلال السعودي، عن جاهزية لاعبيه لمواجهة أوراوا ريد ديامونذز الياباني في نهائى بطولة دورى أبطال آسيا.

وصرح لوسيسكو في الموتمر الصحفي الذي أقيم اليوم قبل المباراة النهائية للبطولة الآسيوية: ‏"غداً سيكون الشوط الثاني ونحن مستعدين له بأفضل صورة، نمتلك أفضلية طفيفة وكنا نود لو أنه أكبر لكن الحكم العراقي رفض ذلك".

وتابع "سنحاول أن نؤدي بأفضل صورة وأن نقدم كل

ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب، كنا نستحق الخروج من لقاء الذهاب بأفضلية أكبر".

وأضاف "‏ لا يوجد أعذار في مثل هذه المباريات سواء سقوط أمطار أو غيره، علينا التعامل مع كل الظروف وأن نمتلك القدرة على تجاوز كل المصاعب، غداً سيكون يوم مختلف، من سيشارك عليه دور كبير وعظيم ومسؤولية

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مهمة".

‏ وواصل"محمد كنو من أفضل اللاعبين على مستوى الكرة السعودية وهو جاهز تماماً لمواجهة الغد‏، فهو لاعب يعطي التأثير الإيجابي في كل مرة يشارك بها ونأمل أن تكون النهاية غداً جميلة".

واختتم لوسيسكو حديثه قائلا "الكأس يأتي به اللاعبين بأقدامهم داخل الملعب وليس المدرب".

ويستعد نادى الهلال السعودي لمواجهة نظيره فريق أوراوا ريد ديامونذز الياباني غدا الأحد في إياب نهائى دورى أبطال آسيا موسم ٢٠١٩.

وتقام المباراة على استاد سايتاما الياباني في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر، الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.