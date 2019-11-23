ديبالا يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلانتا في غياب كريستيانو رونالدو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة أتلانتا، التي تنطلق في الرابعة عصراً، على ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهد التشكيل عدم تواجد كريستيانو رونالدو الذي تم إستبعاده من قائمة الفريق، وهو ما قد ينبئ بتفاقم الأزمة

بينه وبين ساري، بعد أن غضب النجم البرتغالي من إستبداله في أخر مباراة خاضها مع البيانكونيري.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني

الدفاع: ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، خوان كوادرادو، ماتيا دي تشيليو

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الوسط: ميرالم بيانيتش، سامي خضيرة، رودريجو بيتانكور

الهجوم: باولو ديبالا، فيديريكو بيرنارديسكي،

جونزالو هيجواين

ويدخل يوفنتوس المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على تصدره لجدول الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الأول بـ32 نقطة، كما يسعى البيانكونيري لتأمين الصدارة من الصراع القوي الذي يخوضه مع انتر ميلان الوصيف بفارق نقطة وحيدة.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق أتلانتا يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويبحث عن إستعادة النتائج الإيجابية، حيث لم يحقق الإنتصار منذ الفوز على أودينيز في الجولة التاسعة بأكتوبر الماضي.