تعرف على مواجهات الجولة العاشرة من الدوري السعودي

أقيم أمس الجمعة 22 نوفمبر ثلاث مواجهات في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز أبها على الفتح بثلاثية مقابل هدف كما فاز الرائد على الحزم خارج أرضه بنتيجة 3-2، كما خسر الشباب بهدف نظيف من فريق فيحاء.
اليوم السبت 23 نوفمبر يقابل فريق ضمك نظيره التعاون في ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة أما الأهلي فيواجه الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة 18:40 بتوقيت القاهرة.
يوم الأحد 24 نوفمبر يواجه فريق الاتفاق نظيره الاتحاد في ستاد الأمير محمد بن فهد،أما الوحدة فيقابل النصر في ستاد مدينة الملك عبد العزيز.
أما الهلال فلن يشارك في الدوري السعودي هذه الجولة لانشغاله بمواجهة فريق أوروا ريد الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
يأتي فريق الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 20 نقطة أما النصر ففي المركز الثاني بنفس النقاط، في المركز الثالث الأهلي بـ 17 نقطة، ثم الفيصلي رابعًا بـ 17 نقطة والتعاون في المركز الخامس بنفس النقاط.
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