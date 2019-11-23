اخبار الرياضه

برشلونة يخسر جهود أحد أبرز نجومه أمام الأتليتيكو

0 نشر
يوسف الشافعي 0 تبليغ

Advertisements

سيحرم نادي الإسباني من خدمات متوسط ميدانه الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في المباراة المقبلة في أمام أتليتيكو مدريد في ملعب “الواندا ميتروبوليتانو”، بعدما تلقى بطاقة صفراء خامسة في مواجهته لنادي ليجانيس الإسباني في الليجا.

وكان المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي قد قام بتغيير اللاعب بوسكيتس في الشوط الثاني، في مباراة ليجانيس.

 

وسيعمل المدرب فالفيردي على القيام ببعض التغييرات على التشكيلة الرسمية التي ستواجه أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

يُذكر أن نادي برشلونة قد نجح في تحقيق فوز صعب على مضيفه ليجانيس في الليجا بهدفين مقابل هدف واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يخسر جهود أحد أبرز نجومه أمام الأتليتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا