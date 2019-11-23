برشلونة يخسر جهود أحد أبرز نجومه أمام الأتليتيكو

سيحرم نادي برشلونة الإسباني من خدمات متوسط ميدانه الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام أتليتيكو مدريد في ملعب “الواندا ميتروبوليتانو”، بعدما تلقى بطاقة صفراء خامسة في مواجهته لنادي ليجانيس الإسباني في الليجا.

وكان المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي قد قام بتغيير اللاعب بوسكيتس في الشوط الثاني، في مباراة ليجانيس.

وسيعمل المدرب فالفيردي على القيام ببعض التغييرات على التشكيلة الرسمية التي ستواجه أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

يُذكر أن نادي برشلونة قد نجح في تحقيق فوز صعب على مضيفه ليجانيس في الليجا بهدفين مقابل هدف واحد.