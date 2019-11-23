سيحرم نادي برشلونة الإسباني من خدمات متوسط ميدانه الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في المباراة المقبلة في الدوري الإسباني أمام أتليتيكو مدريد في ملعب “الواندا ميتروبوليتانو”، بعدما تلقى بطاقة صفراء خامسة في مواجهته لنادي ليجانيس الإسباني في الليجا.
وكان المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي قد قام بتغيير اللاعب بوسكيتس في الشوط الثاني، في مباراة ليجانيس.
وسيعمل المدرب فالفيردي على القيام ببعض التغييرات على التشكيلة الرسمية التي ستواجه أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
يُذكر أن نادي برشلونة قد نجح في تحقيق فوز صعب على مضيفه ليجانيس في الليجا بهدفين مقابل هدف واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يخسر جهود أحد أبرز نجومه أمام الأتليتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.