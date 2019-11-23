نتيجة مباراة المريخ والهلال فى الدوري السوداني 2019-2020

يلتقي اليوم فى ديربي السودان نادي المريخ نظيره الهلال السوداني، فى قمة مباريات اليوم بالجولة العاشرة من الدوري السوداني 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب الخرطوم اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل نادي المريخ صاحب الملعب المباراة فى المركز الثامن فى ترتيب جدول الدوري السوداني برصيد 14 نقطة.

بينما يدخل نادي الهلال الضيف اليوم فى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن متصدر ترتيب الجدول نادي الأمل.

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وكان قد تعادل المريخ سلبياً فى الجولة الماضية أمام نادي الخرطوم 0-0.

بينما فاز الهلال فى الجولة الماضية على نادي أهلي الخرطوم بنتيجة 2-0.

وكان آخر لقاء جمع بين المريخ والهلال فى الدوري السوداني، انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف بالموسم الماضي على ملعب الخرطوم.