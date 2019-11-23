أهداف ليجانيس وبرشلونة في الدوري الاسباني

استعاد برشلونة صدارة الدوري الاسباني بشكل مؤقت، بعد عصر اليوم السبت 23-11-2019، بفوز صعب حققه خارج الديار على ليجانيس بنتيجة 2/1، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي تنتظره مباراة مساء اليوم السبت أمام ريال سوسيداد.

افتتح النجم المغربي “يوسف النصيري” أهداف اللقاء في الدقيقة 12 من صناعة ميسا، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة دون أي ردة فعل مثيرة من البرسا.

لكن في الشوط الثاني كل شيء تغير، واستطاع برشلونة تسجيل هدف التعديل بواسطة الأورجوياني لويس سواريز بمساعدة من ليونيل ميسي في الدقيقة 53.

وتدخل إيرنيستو فالفيردي بإشراك إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال بدلاً من بوسكيتس وجريزمان، قبل أن يدفع بفاتي بدلاً من دي يونج، ليلعب الكل في الكل خلال الدقائق الـ 15 الأخيرة.

وبدأ بعدها ليجانيس يلعب على التعادل، ما كلفه هدف في الدقيقة 79 سجله التشيلي البديل “أرتورو فيدال” بمتابعة مميزة لركلة ركنية فشل أحد مدافعي ليجانيس في تشتيتها.

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أهداف ليجانيس وبرشلونة اليوم

هدف ليجانيس في الدقيقة 12 “يوسف النصيري”

هدف برشلونة في الدقيقة 53 “لويس سواريز”

هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 79 “أرتورو فيدال”