نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

يلتقي اليوم مانشستر سيتي وتشيلسي فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، مساء اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل صاحب الملعب والجمهور نادي مانشستر سيتي المباراة فى المركز الرابع فى ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ضيفه نادي تشيلسي الذي يأتي ثالثاً، ونادي ليستر سيتي ثاني الترتيب برصيد 26 نقطة.

بينما يدخل نادي تشيلسي “البلوز” فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، متساوياً مع ليستر سيتي فى النقاط، ومتقدماً على مستضيفه السيتي بفارق نقطة واحدة.

وكان قد خسر السيتي فى الجولة الماضية أمام متصدر البريميرليج نادي ليفربول بنتيجة 3/1، فى المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد روود.

بينما فاز البلوز فى لقاءه بالجولة الماضية أمام نادي كريستال بالاس بنتيجة 2/0، على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

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الغيابات :

مانشستر سيتي : يغيب بداعي الإصابة كلاً من (إيميرك لابورتي- ليروي ساني- أولكسندر زينتشنكو- برناردو سيلفا).

تشيلسي : يغيب بداعي الإصابة كلاً من (روبن لوفتوس تشيك- أنطونيو روديجر- ماركو فان جينكل)، ومن المحتمل عدم مشاركة اللاعب روس باركلي بسبب إصابة فى الكاحل، واللاعب الأمريكي المتألق كريستيان بوليسيتش بسبب إصابة فى الفخد.

وآخر لقاء قد جمع بين السيتي والبلوز كان فى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على ملعب ويمبلي، وانتهي بفوز السيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد أن تعادلا فى أشواط المباراة الاصلية سلبياً.