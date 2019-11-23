ماركيزيو يختار مهنته الجديدة بعد الاعتزال ويبدأ بتكريم “سيلفيا رومانو”

وقع اختيار لاعب الوسط الدولي الإيطالي المعتزل “كلاوديو ماركيزيو” على مهنة جديدة بعد شهرين من اعتزاله النهائي لكرة القدم بسبب كثرة الإصابات.

واختار ماركيزيو -لاعب خط الوسط السابق لفريق يوفنتوس – الاتجاه إلى العمل في عالم الصحافة، وقد بدأ يوم الخميس الماضي عمله ككاتب عمود في صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليومية الإيطالية.

ويسهم ماركيزيو، صاحب الـ 33 عامًا، بكتاباته في صحيفة “كورييري تورينو” المحلية، المعنية بأخبار مدينة تورينو التي يقيم بها ماركيزيو ويتواجد بها مقر نادي يوفنتوس بطبيعة الحال.

أول عمود لماركيزيو في عالم الصحافة لم يكن متعلقًا بكرة القدم، وإنما كتب ماركيزيو تكريمًا مؤثرًا لعاملة الإغاثة الإيطالية “سيلفيا رومانو” التي اختطفت في كينيا قبل عام واحد ولم يجر العثور عليها حتى الآن.

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وقال ماركيزيو عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت “إنستجرام”، إنه قبل العمل لصحيفة “كورييري تورينو” من أجل التأكيد لوالدي سيلفيا رومانو، أنه متعاطف معهم.

وأضاف “عليهم أن يثقوا بأنهما ليسا بمفردهما، وأن سيلفيا هي ابنتنا وشقيقتنا وصديقتنا التي نفخر بها.”

وقضى ماركيزيو أغلب مسيرته الاحترافية ضمن صفوف يوفنتوس وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات، وقد أعلن اعتزاله في تشرين أول/أكتوبر الماضي بعد أن قضى الموسم الأخير ضمن صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي.