نتيجة مباراة الترجي التونسي وأولمبيك آسفي فى البطولة العربية

يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره أولمبيك آسفي المغربي، فى مباريات اليوم فى لقاء إياب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها على الملعب الأوليمبي بمدينة رادس التونسية، اليوم السبت 23-11-2019، فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وشهد اللقاء الماضي الذي جمعهما على ملعب المسيرة الخضراء بالأراضي المغربية تعادلهما بهدف وحيد، إذ تقدم الفريق التونسي بالشوط الأول لكن مع الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء جاء الرد المغربي متأخرا لكنه أمن حظوظ الأطلسي بعض الشيء للقاء اليوم.

وكان اللقاء الماضي بينهما في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة تلك هو الأول في تاريخهما، فيما يكون بالطبع لقاء اليوم هو الثاني، لذلك لن يفرط الفريق التونسي في فرصة قد ترسم البسمة على وجوه جماهيره.

ويسعى الترجي لتحقيق الفوز على ملعبه، ووسط جماهيره الغفيره التي من المنتظر حضورها ذلك اللقاء بشكل كبير من أجل صعود الفريق إلى دور الثمانيه، بينما يسعى فريق أولمبيك أسفي المغربي لخطف بطاقة التأهل من العملاق التونسي.

ويخشى الترجي المفاجأت بعدما خرج من النسخة الماضيه أمام الاتحاد السكندري بعدما أستطاع الفريق المصري التعادل في تونس 2/2 و خطف بطاقه التأهل في أكبر مفاجأت البطولة.