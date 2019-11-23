جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 23-11-2019

المباراة موعد المباراة المناسبة وست هام يونايتد – توتنهام هوتسبير الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 13 آرسنال – ساوثهامتون الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 13 كريستال بالاس – ليفربول الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 13 مانشستر سيتي – تشيلسي الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 13 ليجانيس – برشلونة الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 14 غرناطة – أتليتيكو مدريد الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 14 ريال مدريد – ريال سويسيداد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني، الجولة 14 فلامينغو – ريفر بليت الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش نهائي كأس الليبرتادوريس الترجي الرياضي – أولمبيك آسفي الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش كأس محمد السادس للأندية الأبطال الوداد – الرجاء الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش كأس محمد السادس للأندية الأبطال أتلانتا – يوفنتوس الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 13 ميلان – نابولي الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 13 تورينو – انتر ميلان الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإيطالي، الجولة 13 فيردر بريمين – شالكه 04 الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 12 فورتونا – دولسدورف – بايرن ميونيخ الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني، الجولة 12 ليون – نيس الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 14 أنجيه – نيم أولمبيك الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي، الجولة 14 أوتريخت – إي زد آلكمار الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 14 أياكس أمستردام – هيراكليس الميلو الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي، الجولة 14 أنقرة غوجو – طرابزون سبور الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 12 فونيا سبور – بشكتاش الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 12 ضمك – التعاون الساعة 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش Advertisements دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الجولة 10 الأهلي – الفيصلي الساعة 18:40 بتوقيت مصر، 19:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت جرينيتش دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الجولة 10 الصفقاسي – حمام الأنف الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التونسي، الجولة 9 إتحاد طنجة – يوسفية برشيد الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي، الجولة 9 شباب بلوزداد – جمعية عين مليلة الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 11 جمعية الشلف – مولودية الجزائر الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 11 شبيبة القبائل – شبيبة الساورة الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية، 11:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الجزائري، الجولة 11 العين – النصر الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 8 حنا – الجزيرة الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 8 شباب الأهلي دبي – الوحدة الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي، الجولة 8 المقالون العرب – أسوان الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري، الجولة 4 هلال كادوفلي – حي العرب بورتسودان الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 11 المريخ – الهلال الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني، الجولة 11 الأهلي – اليسيتين الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية، 13:15 بتوقيت جرينيتش الدوري البحريني، الجولة 4 الرفاع الشرقي – النجمة الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري البحريني، الجولة 4 الحد – المحرق الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري البحريني، الجولة 4 الشحاتية – الوكرة الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة A الأهلي – السد الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة A أم صلال – الريان الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة A الساحل – برفان الساعة 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينيتش كأس الإتحاد الكويتي، المجموعة 2 خيطان – الكويت الساعة 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينيتش كأس الإتحاد الكويتي، المجموعة 2 السالمية – العربي الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الإتحاد الكويتي، المجموعة 2 التضامن – الشباب الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الإتحاد الكويتي، المجموعة 2

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