بث مباشر | مشاهدة وست هام وتوتنهام في الدوري الانجليزي

شاهد مباراة وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير في افتتاح مباريات اليوم السبت 23-11-2019 بالدوري الانجليزي الممتاز، مجانًا عبر موقع الخليج 365.

توتنهام يدخل هذه المباراة مع المدرب المخضرم “جوزيه مورينيو” العائد بعد غياب دام لمدة سنة كاملة عن الأضواء بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وسيلاقي مورينيو المدرب الذي سبقه في تدريب ريال مدريد قبل نحو 10 أعوام “مانويل بيلجريني” الذي يشرف على تدريب وست هام يونايتد.

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة”

أهلاً وسهلاً بكم في هذا الحدث الهام والخاص، في افتتاح الجولة الـ13 من البريميرليج، حيث يعود المدرب الأشهر في العقد الماضي “جوزيه مورينيو” للعمل كمدير فني لتوتنهام خلفًا لماوريتسيو بوكيتينو الذي أقيل من منصبه بعد ست سنوات على مقعد تدريب الفريق اللندني.

سيكون معكم في هذا البث المباشر “محمود ماهر”

الكاميرات تحاصر جوزيه مورينيو فور وصوله إلى مقعد البدلاء في الملعب الأولمبي بلندن.

1″ حكم المباراة “مايكل أوليفر” يطلق صافرة بداية اللقاء.

تشكيلة وست هام يونايتد: خيمينيز – كريسويل – أجبونا – ديوب – فريدريكس – ديكلان رايس – فيليبي أندرسون – سنودجراس – مارك نوبل – يارمولينكو – هالار.

تشكيلة توتنهام: جازينيجا – أورييه – ألديرفيريلد – سانشيز – ديفيدز – وينكيز – داير – لوكاس مورا – ديلي آلي – سون هيونج مين – هاري كين.

11″ بطاقة صفراء للاعب وست هام عيسى ديوب

20″ اللعب منحصر في خط الوسط ولا توجد خطورة على كلا المرميين حتى الآن

23″ حتى الآن خمس لقطات على جوزيه مورينيو منذ صافرة البداية، هو نجم المباراة من قبل أن تبدأ.

34″ عاصفة تصفيق في هذه الدقيقة من جمهور وست هام يونايتد

36″ جووووووووووووووول … سون هيونج مين يُسجل الهدف الأول لتوتنهام

36″ سون يتوغل داخل منطقة جزاء وست هام على الجهة اليسرى ثم يسدد بكل قوة بقدمه اليسرى ليفشل الحارس خيمينيز في ابعادها بسبب سرعتها وقرب المسافة.

40″ وست هام يفشل في التحضير وتهديد المرمى.. توتنهام الطرف الأفضل والأخضر في هذه الأمسية.

43″ جووووووووول…الهدف الثاني لتوتنهام من نيران صديقة!

44″ لا لا…في الإعادة ليس كريسويل بل لوكاس مورا وضع الكرة بنفسه بعد عرضية سون هيونج مين من الجهة اليسرى من جديد.

45″ ديوب أسوأ لاعب في المباراة..فاشل تمامًا في إيقاف سون

47″ انتهاء الشوط الأول بتقدم توتنهام 2-0.

إلى الاستراحة

45″ انطلاقة الشوط الثاني من المباراة

47″ التغيير الأول لفريق وست هام، نزول ميشيل أنتونيو بدلاً من فيليبي آندرسون

49″ جوووووووول ⚽️⚽️⚽️ توتنهام يضيف الثالث

49″ أورييه يمرر كرة عرضية نموذجية من الجهة اليمنى، يصطادها هاري كين برأسه داخل منطقة الجزاء!

56″ فورنالس يحل محل يارمولينكو في تشكيلة وست هام لتحسين الأداء الهجومي للفريق

60″ وصلنا فيديو أهداف المباراة..إليكم الثلاثية حتى الآن