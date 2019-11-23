نتيجة مباراة اليوفنتوس وأتالانتا فى الدوري الإيطالي 2019-2020

يحل نادي يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نادي أتالانتا، فى احدي مبارات اليوم بالجولة الـ13 من الدوري الإيطالي (السيريا آ) 2019-2020، والمقرر إقامتها اليوم السبت 23-11-2019، على “ملعب أتليتي أزوري إيطاليا” فى مدينة بيرجامو الإيطالية، فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل السيدة العجوز اللقاء فى صدارة ترتيب جدول السيريا آ برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقه الإنتر، وكان قد فاز اليوفي على ملعبه فى قمة الجولة الماضية على الميلان بهدف دون رد سجله الأرجنتيني باولو ديبالا.

بينما يدخل الضيف نادي أتالانتا اللقاء فى المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وكان قد تعادل سلبياً خارج ملعبه فى لقاءه بالجولة الماضية أمام سامبدوريا.

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وكان آخر لقاء بين اليوفي وأتالانتا فى الدوري الإيطالي فى الموسم الماضي بالجولة 37، على ملعب اليوفنتوس “أليانز ستاديوم”، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة البيانكونيري، والتي شهدت غياب كريستيانو رونالدو، هداف الفريق، بعد إعلان ساري بأن النجم البرتغالي سيغيب عن المباراة لإستكمال تعافيه، كي يصبح جاهزًا بشكل كامل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.