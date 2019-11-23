برشلونة ينجو من لدغة النصيري ويحقق فوز ثمين

انتصر برشلونة على مضيفه ليغانيس 2-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وافتتح الدولي المغربي يوسف النصيري (12) التسجيل لأصحاب الأرض ثم أدرك الأوروغوياني لويس سواريز التعادل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 53 ثم أضاف التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني في الدقيقة 79.



ويحتل برشلونة صدارة الـ"ليغا" بـ28 نقطة فيما بقي ليغانيس متذيلاً للترتيب بـ6 نقاط.



وهذا هو الفوز التاسع لبرشلونة، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد، في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي العاشرة لليغانيس مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.



بدأ برشلونة المباراة في مواجهة الفريق المتواضع بتشكيلة هجومية بمشاركة رباعي خط المقدمة الأوروغوياني لويس سواريز وعلى الأطراف الفرنسيين أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي ومن خلفهما الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وافتتح المهاجم النصيري التهديف بهدف رائع عندما أطلق كرة بيسراه لتسكن الزاوية العليا لمرمى الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن (12). والهدف هو الثالث للمهاجم المغربي.



وكاد النصيري يسجل الهدف الثاني عندما راوغ تير شتيغن لكن الكرة كانت أسرع منه وخرجت (25).



وتألق حارس ليغانيس إيفان كويلار في التصدي لكرة رأسية خطيرة لسواريز بعد تمريرة عرضية من ديمبيلي وأبعدها ركلة ركنية (31).



وضغط برشلونة في مطلع الشوط الثاني بغية ادراك التعادل وسنحت له فرصة أولى من رأسية لجيرار بيكيه صدها القائم (47).



ومن ركلة حرة مباشرة، رفع ميسي الكرة داخل المنطقة حولها سواريز برأسه لهدف التعادل (53).



وكاد ميسي أن يمنح فريقه التقدم لكن تسديدته بيسراه كانت ضعيفة فسيطر عليها حارس ليغانيس (55).



وأجرى مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي ثلاثة تبديلات تباعاً فأخرج غريزمان والهولندي فرانكي دي يونغ وسيرخيو بوسكيتس واشرك التشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش والشاب أنسو فاتي.



وجاء الفرج عن طريق فيدال بالذات عندما فشل أحد مدافعي ليغانيس في تشتيت الكرة فتهيأت أمام التشيلي ليتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (79).



المصدر: بي إن سبورت