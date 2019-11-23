رياضة | التشكيل الرسمي لليفربول أمام كريستال بالاس .. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر مجاني bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لليفربول أمام كريستال بالاس .. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس مباشر مجاني bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - هيندرسون - تشامبرلين.

خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

Advertisements

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز بالجولة الماضية على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد بمعقل الريدز، حيث سجل محمد صلاح وساديو ماني وفابينهو أهداف فريق ليفربول، واحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء.

ترتيب ليفربول بالبريميرليج قبل مباراة كريستال بالاس :-

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المركزين الثاني والثالث ليستر سيتي وتشيلسي، بينما أصبح الفارق 9 نقاط مع فريق مانشستر سيتي والذي يحتل في المركز الرابع.

ويجلس اللاعب الدولي المصري محمد صلاح على دكة البدلاء خلال تلك المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة فريق مانشستر سيتي، حيث أيضا لم يشارك مع منتخب مصر في التوقف الدولي السابق للمنتخبات بعد إصابته الثالثة هذا الموسم على مستوى الكاحل، بينما تعافى اندي روبرتسون من الإصابة التي تعرض لها وسوف يخوض اللقاء ضد كريستال بالاس بشكل طبيعي.

وتأتي دكة البدلاء لفريق ليفربول كالتالي :-

اوريجي - جوميز - محمد صلاح - ادم لالانا - ادريان - نابي كيتا - ميلنر.