رياضة | عاجل.. محمد صلاح على الدكة في تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح على الدكة في تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كريستال بالاس بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويتطلع الريدز لمواصلة مسيرتهم المميزة في البريميرليج هذا الموسم وتحقيق الانتصار في مباراة اليوم للاستمرار في الانفراد بصدارة الترتيب.

ويأمل كلوب في قيادة فريقه لتحقيق الانتصار الثاني عشر هذا الموسم حيث فاز الفريق في 11 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة.

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس.

وضم تشكيل ليفربول كلا من :-

حراسة المرمى : أليسون

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خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم

خط الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - تشامبرلين

وضمت دكة البدلاء كلا من :-

أدريان - ميلنر - نابي كيتا - محمد صلاح - جوميز - لالانا - أوريجي.