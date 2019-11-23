رياضة | تشكيل المقاولون ضد أسوان في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المقاولون ضد أسوان في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أسوان، بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس، نظيره أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، بعد قليل ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:-

حراسه المرمى: محمد أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، ومحمد سمير، وحسن الشامي، وفاروقا نور الدين.

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خط الوسط: معروف يوسف، ومحمود السيد، ومحمد مجلي.

خط الهجوم: محمد سالم، ولويس ادوارو، ومحمد طلعت

بينما جاءت قائمة البدلاء كالتالي:

كريم مصطفى، وإسلام صلاح، وعبد العزيز موسي، وحسن شاهين، ومحمدسوسته، وإراهيم عادل، وشكري نجيب