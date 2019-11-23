رياضة | بني سويف يقسو على عرب الرمل برباعية بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بني سويف يقسو على عرب الرمل برباعية بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 على ضيفه مركز شباب عرب الرمل فى إطار المباراة التى أقيمت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الدور التمهيدي الخامس ببطولة كأس مصر .

بنى سويف الرياضى بقيادة حسن موسي بدء المباراة بتشكيل مكون من على محفوظ وعاطف محمود وأحمد الأمور وكمال البدوى وأحمد عبد الرازق ونصر رمضان وحسام عيسي ومحمود بكرى ومحمد على صادق وطه نادى .

فيما بدء عرب الرمل المباراة بتشكيل مكون من رانى سامى وشريف رضا وايهاب عكا ونادر الغريب ومحمد عادل ونادر السيد ومحمود محمد عبد الستار وأحمد أبو ريه وإبراهيم عيد وحاتم فرحات وعلاء على زليط .

وجاءت أهداف بنى سويف عن طريق محمود بكرى بالدقيقة السادسة بالشوط الاول وأحمد عبد الرازق بالدقيقة 24 بالشوط الاول ومحمد صادق بالدقيقة الأولى بالشوط الثانى وطه نادى بالدقيقة 13 من الشوك الثانى .

Advertisements

فيما جاء هدف عرب الرمل الوحيد بالدقيقة 45 بالشوط الاول من هدف عكسى نتيجة ارتطام الكرة بأحد لاعبي بنى سويف .

وخلال المباراة أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من بلال سالم وحسام البدرى وكريم اشرف بدلا من مصطفى صلاح وكمال البدوى وطه نادى .

فيما أجرى عرب الرمل تغييرات بنزول كلا من يوسف فتحى ومحمد رجب بدلا من خاتم فرحات ونادر الغريب .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حسام عزب حجاج وعاونه الثنائى محمود عبد السميع ونور الدين سعيد ومصطفى محمد عزب حكم رابع .

وأحمد حسن ابو طالب مراقب المسابقات وحمدى سعد مراقب الحكام .