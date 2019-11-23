رياضة | إذا لم يسمع نصيحة مايلر.. ركبة حمدي فتحي في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إذا لم يسمع نصيحة مايلر.. ركبة حمدي فتحي في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الألماني "هيرمان مايلر" الطبيب المعالج للاعب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصيحه لطبيب النادي واللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وأوصى "مايلر"، خالد محمود طبيب النادي بعدم خضوع اللاعب لأي تدريبات أو عمليات تأهيلية أو تحميل على الركبة لمدة شهر تقريبًا، خوفًا من تفاقم الإصابة.

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب مدة غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، عن الملاعب.

ويأتي ذلك بعدما تم الاطلاع على تقرير الخبير الألماني "هيرمان مايلر" الذى أجرى جراحة الغضروف للاعب، والذي أكد أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب لفترة قد تمتد لستة أشهر وهو الأمر الذى يعني غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان حمدي فتحي، تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، قبل مواجهتي كينيا وجزر القُمر، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر من ألمانيا عقب خضوعه لجراحة غضروف الركبة.

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وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حمدي فتحي، خضع لجراحة ناجحة في غضروف الركبة، الثلاثاء الماضي تحت إشراف الخبير الألماني "هيرمان مايلر".

ونقل طبيب الأهلي عن الخبير الألماني "مايلر" قوله إن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي عبارة عن "خياطة في غضروف الركبة الخارجي".

وأكد خالد محمود أن الاتجاه السائد حاليا في جراحة غضروف الركبة هو طول فترة العلاج من أجل التئام الغضروف بشكل كامل وقوي؛ حتى يستطيع اللاعب أن يتحمل المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأشار محمود إلى أنه سيتسلم تقريرا طبيا شاملا من هيرمان مايلر قبل عودته مع حمدي فتحي إلى القاهرة، يتضمن البرنامج العلاجي الذي سيتم اتباعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان مايلر، الذي يعد واحدا من خبراء جراحات غضروف الركبة، وسبق أن أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.