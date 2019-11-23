رياضة | برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس وخافيير أجيري في لقاء مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس وخافيير أجيري في لقاء مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على حساب مضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "دي بوتاركي" بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا"

بدأ اللقاء قويًا من جانب أصحاب الأرض حيث سعى رجال المدرب المكسيكي خافيير أجيري لخطف هدف مبكر يربك به حسابات برشلونة.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول توغل المغربي يوسف النصيري من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة صاروخية لتسكن شباك الحارس تير شتيجين الذي وقف يتابع الكرة وهي تلامس الشباك ويعلن الهدف الأول لليجانيس.

بعد هدف ليجانيس لم تظهر أي ملامح خطورة لفريق برشلونة، وعاد اللاعب المغربي النصيري الذي تلقى الكرة من وسط الملعب وانفرد من الجهة اليسرى بشتيجين ليراوغه لكن كرته تجاوزت خط الملعب وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

ولم يشهد الشوط الأول من هذا اللقاء محاولات قوية من جانب برشلونة الذي غاب فيه تأثير الثلاثي لويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 53 من عمر المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح برشلونة نفذها ميسي داخل منطقة جزاء ليجانيس لتصل الكرة إلى سواريز ويضعها داخل الشباك مدركًا التعادل للفريق الكتالوني.

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عقب هدف التعادل لبرشلونة قرر المدرب أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إجراء تغييرين دفعة واحدة حيث أشرك الثنائي أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش بدلا من بوسكيتس وأنطوان جريزمان في محاولة للسيطرة على وسط الملعب.

وفي الدقيقة 78 سدد بيريز تصويبة قوية لكن شتيجن أمسك بالكرة بكل براعة، لينطلق عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى الأرض حول الكرة إلى ركلة ركنية.

وتمكن البديل أرتورو فيدال من إحراز هدف التقدم لبرشلونة والثاني لفريقه في الدقيقة 80 مستغلا الكرة التي وصلته على حدود المرمى من مدافع ليجانيس.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، دون جديد لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف لليجانيس.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد ليجانيس عند 6 نقاط في المركز الأخير.