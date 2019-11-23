رياضة | بيكهام يرفض الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام يرفض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة والمنتخب الوطني الأوليمبي، رفضه اللعب ضمن صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وتلقى بيكهام، عرضًا شفويًا من نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية للانتقال إلى صفوفه، واستطلاع رأيه قبل التفاوض الرسمي مع إدارة ناديه وشراء عقده.

وأجرى أحد مسؤولو نادي الزمالك، مكالمة مع اللاعب وتهنئته بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، مبديًا له رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، في الحصول على خدماته بعد ظهوره بشكل مميز.

Advertisements

ونقل بيكهام، سعادته بإهتمام القلعة البيضاء بخدماته إلا أنه يفضل العودة إلى صفوف القلعة الحمراء أو الاستمرار داخل صفوف دجلة، حتى نهاية عقده.

ويأمل بيكهام في المشاركة ببطولة أولمبياد طوكيو2020، والظهور شكل مميز حتى يحصل على فرصة الرحيل إلى الاحتراف الخارجي بالدوريات الأوروبية.

وكان رمضان بيكهام، ظهر بمستوى رائع خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وتوج بلقبها المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه على حساب كوت ديفوار، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.