رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع مدافع المنتخب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع مدافع المنتخب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وتوقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفى مصدر داخل إدارة النادي البترولي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، ما يتردد بشأن توقيع اللاعب على عقود رحيله للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر: "اللاعب لا يمكنه التوقيع لأي نادي قبل العودة لإدارة ناديه حيث يرتبط بعقد لمدة ثلاث مواسم مقبلة، الأمر الذي يجعله لا يغامر بمستقبله والتوقيع دون علم ناديه".

وتابع: "الأهلي يفاوض مجلس إنبي، منذ الصيف الماضي للحصول على خدمات اللاعب، ولكنها كانت عبارة عن عروض شفوية وجس نبض لم ترتق للشكل الرسمي".

واختتم: "في حالة الحصول على عرض وفاكس رسمي من النادي الأهلي، سيتم مناقشة الأمر وعرضه على الجهاز الفني، لحسم أمره سواء ببقائه أو السماح برحيله".

وشارك جلال في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، رفقة المنتخب الوطني الأوليمبي لأول مرة في تاريخه.

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وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.

وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.