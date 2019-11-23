رياضة | العربي الكويتي يطلب نجم المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العربي الكويتي يطلب نجم المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، فاكسًا رسميًا من إدارة نادي العربي الكويتي، للتعاقد مع النيجيري إيزي إيميكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحمل عرض العربي الكويتي، مبلغ 400ألف دولار أمريكي، من أجل شراء ما تبقى في عقد اللاعب وقطع الطريق على غريمه الكويت الكويتي، والراغب أيضًا في التعاقد مع اللاعب بالعام الجديد.

وكان الكويت الكويتي، تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية للتعاقد مع إيميكا، على سبيل الإعارة مقابل 150 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المبلغ من إدارة الفريق البورسعيدي.

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ويرفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي، التفريط في خدمات لاعبه خاصةً أنه أحد الأعمدة الرئيسية في فريقه ويرغب في الحفاظ على نجومه بالموسم الجاري.

ويستعد المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، للسفر إلى موريتانيا من أجل مواجهة نواتيبو الموريتاني، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويسعى المصري البورسعيدي لتجديد عقد لاعبه النيجيري، خاصةً مع إقتراب نهاية تعاقده الحالي، والذي ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.