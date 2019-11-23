رياضة | الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة برشلونة (0-1) ليجانيس "فالفيردي في خطر (تابعوها الآن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة برشلونة (0-1) ليجانيس "فالفيردي في خطر (تابعوها الآن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي ليجانيس اليوم السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة وليجانيس وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي برشلونة KORA LIVE ضد نادي ليجانيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة مساءا بتوقيت السعودية YALLA SHOOT على الملعب البلدي دي بوتاركي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس اليوم

وستذاع مباراة نادي برشلونة YALLA SHOOT ضد نادي ليجانيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق خليل البلوشي.

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بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس اليوم

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وليجانيس اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب برشلونة وليجانيس في بطولة الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة KORA ONLINE صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي ليجانيس KORA GOAL في المركز العشرين من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.