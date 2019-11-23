رياضة | كريم العراقي ينتظم في تدريب المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم العراقي ينتظم في تدريب المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم كريم العراقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، اليوم في تدريبات فريقه استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري العام والمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويعود العراقي، للمشاركة في تدريبات فريقه، عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري.

ويتواجد العراقي، بتدريبات المصري بعد مساهمته في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، رفقة المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

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وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.

من ناحية أخرى شارك الثنائي الليبي مفتاح طقطق والفلسطيني محمود وادي، في تدريبات الفريق البورسعيدي، عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخب بلادهما بالتوقف الدولي.

ويستعد المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، للسفر إلى موريتانيا لمواجهة نواتيبو الموريتاني، بالجولة الأولى لدور المجموعات للكونفدرالية.