رياضة | مفاجآت ميتشو في الزمالك

تمكن حسام فيصل وأحمد عيد ثنائي فريق الشباب بالزمالك من إثبات أنفسهما بعد مشاركتهما في التدريبات وجميع المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري والظهور بشكل جيد.

ولجأ الجهاز الفني لتصعيد بعض الناشئين خلال توقف الدوري للتغلب على النقص العددي الذي يواجه الفريق وغياب العناصر الدولية

وأثنى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على إمكانيات الثنائي وأكد على نواياه في الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة ومنحهما الفرصة بشكل أكبر في ظل ضغط اللقاءات على الصعيد المحلي والقاري وصعوبة الاعتماد على تشكيل ثابت وإمكانية فقدان أيًا من العناصر الأساسية سواء للاجهاد أو الإصابة، وشارك الثنائي في بعض الوديات الأخيرة وقدما مستويات مميزة.

ويدخل الزمالك لقاء إنبي الإثنين المقبل بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لمنحهم دفعة معنوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فترة التوقف الطويلة للمسابقة على خلفية ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

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