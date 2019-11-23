رياضة | مخاوف الزمالك من مواجهة إنبي

رفع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك درجة الاستعداد القصوى استعدادا لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتوقفت المسابقة لما يزيد عن 40 يوما لظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة؛ ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين للفورمة المثالية

وجاءت أبرز المخاوف من جانب المدرب من الناحية البدنية وغياب اللاعبين عن المباريات الرسمية ورغم وضع برنامج تدريبي وخوض أكثر من ودية.

لكن الجهاز يرى أن المباريات الرسمية لها استعداد وشكل مختلف تمامًا، وكثف المدرب من الجرعات التدريبية في الأيام الماضية في محاولة للوصول بهم إلى الشكل الأمثل بالإضافة إلى الاستقرار بصورة أكبر على العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في لقاء إنبي، ورفض المدرب الحديث عن أي ملفات أخرى سواء العروض أو تعديل العقود حتى لا يتأثر تركيزهم بشكل سلبي قبل لقاء إنبي.

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.