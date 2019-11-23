رياضة | عبد الرحمن مجدي يلحق ببعثة الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحمن مجدي يلحق ببعثة الإسماعيلي قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التحق عبدالرحمن مجدي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، ببعثة فريقه الإسماعيلي، والتي توجهت صباح اليوم إلى العاصمة الإماراتية، لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية.

وكانت بعثة الدراويش، وصلت منذ قليل إلى الإمارات برئاسة محمد الكلية، لمواجهة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس ملك المغرب محمد السادس لأبطال العرب.

وفاز الإسماعيلي، ذهابًا على الجزيرة الإمارتي، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية، بتوقيع الناميلي ينسون شيلونجو.

وانضم عبدالرحمن مجدي للبعثة عقب مساهمته في تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، رفقة المنتخب الوطني لأول مرة في تاريخه.

وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

Advertisements

واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.

وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.

وتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.