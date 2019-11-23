رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس رابط بث مباشر مجاني Barcelona VS Leganes (تغطية مباشرة)

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موعد المباراة:

يلتقي برشلونة نظيره ليجانيس في الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية.yalla shoot بث مباشر برشلونة وليجانيس كورة لايف رابط ماتش برشلونة وليجانيس اليوم شووت كول كورة تابع ماتش برشلونة وليجانيس kora live بث الاسطورة مشاهدة برشلونة وليجانيس live7hd .

القنوات الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ونظيره ليجانيس في الدوري الإسباني اليوم عبر قناة "بي إن سبورت 3 " برشلونة وليجانيس بث مباشر kooora goal، كورة ستار برشلونة وليجانيس kora star ، بث مباشر برشلونة وليجانيس اليوم bein match

معلق المباراة:

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الترتيب :

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التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس:

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: موسى واجي، أومتيتي، بيكيه، جونيور فيربو.

خط الوسط: فيدال،دي يونج، بوسكيتس

خط الهجوم: جريزمان، ديمبلي، ميسي

التشكيل المتوقع لليجانيس أمام برشلونة:

حراسة المرمى: بيتشو

خط الدفاع: ديميتريس سيوفاس - كينيت أوميرو - أوناي بوستينزا

خط الوسط: جوناثان سيلفا - روبين بيريز - روكي ميسا - روبيرتو روزاليس

أوسكار رودريجيز

خط الهجوم: مارتين برايتوايت - يوسف النصيري yalla shoot بث مباشر برشلونة وليجانيس كورة لايف رابط ماتش برشلونة وليجانيس اليوم شووت كول كورة تابع ماتش برشلونة وليجانيس kora live بث الاسطورة مشاهدة برشلونة وليجانيس live7hd.