اونلاين | أونلاين NQW: مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر beIN المفتوحة هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول SALAH NOW

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يلتقي فريق ليفربول بنظيره في الدوري الإنجليزي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في تمام الخامسة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD.

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شكوك حول مشاركة محمد صلاح

وأشارت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، إلى احتمالية غياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، عن مباراة كريستال بالاس المرتقبة لعدم جاهزيته بشكل كامل من إصابة الكاحل التي تعرض لها في مباراة توتنهام الماضية، ليغيب على إثرها عن صفوف المنتخب المصري.

ونشر اللاعب صور لمشاركته في تدريبات الفريق في الأيام الماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأمر الذي طمأن جماهير الريدز بإمكانية المشاركة في المباراة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

ويدخل نادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة.