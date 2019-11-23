اونلاين | شووت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NQW

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تُقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً وفق توقيت مصر، وسوف تُذاع المباراة بشكل حصري عبر شاشة بي أن سبورت،

ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي، ليفربول في مباراته الأخيرة فاز على نظيره السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف صاحب لقب الدوري الموسم الماضي،

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كورة مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

كورة مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مع كريستال بالاس فى نقل مباشر وتغطية حية حيث يستضيف ستاد سيلهرست بارك مباراة اليوم التى تجمع بين Liverpool vs Crystal Palace يلا شوت بث مباشر مباريات اليوم فى بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين حيث تنطلق مباراة اليوم فى توقيت الساعة 05:00 مساء فى القاهرة وهو يوافق توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت فى السعودية يلا شوت مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى تحديث مستمر.

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يلا شوت مباريات اليوم مباشر

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى ليفربول مع كريستال فى منافسات الاسبوع 14من الدورى الانجليزي للمحترفين.

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف فى لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

دوري المحترفين الانجليزى

مباراة ليفربول مع كريستال

Liverpool vs Crystal Palace

توقيت الساعة الخامسة مساء بتوقيت فى القاهرة

توقيت الساعة السادسة مساء بتوقيت فى مكة