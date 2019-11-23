اونلاين | برشلونة يسجل .. "كورة اون لاين" مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش

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كول كورة – بث مباشر مباريات الدوري الاسباني (2019 – 2020) KORA ONLINE بدون تقطيع، رابط مشاهدة مباراة البرسا LIVE، ويواجه فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نظيره ليجانيس في مباراة سهلة نسبيًا للفريق الكتالوني، اليوم السبت 23 – 11 -2019، علي الملعب البلدي "دي بوتاركي" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا الاسبانية، مشاهدة بث مباشر مباراة MESSIE علي يلا كورة NOW.

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موعد مباراة برشلونة ضد ليجانيس (YALLA SHOOT PLUS) اليوم السبت 23 / 11 / 2019:

مشاهدة بث مباشر KORA LIVE بلس لمباراة برشلونة ضد ليجانيس في الجولة 14 من الدوري الاسباني، اليوم السبت 23 نوفمبر لعام 2019، حيث تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت مكة ا لمكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة أبوظبي، متابعة بث مباشر KOOORA 4 LIVE مباراة (ميسي) اليوم علي رابط بث مباشر الأسطورة LIV7HD.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليجانيس KORA ONLINE اليوم السبت 23 نوفمبر :

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- beIN Sports HD 3

- SuperSport 7 / HD

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 Slovenija

- LaLiga TV Bar

- Movistar LaLiga HD

- beIN Sports Max 4 HD