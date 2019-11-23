اونلاين | كول كورة barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف برشلونة

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معلومات مباراة برشلونة وليغانيس

???? البطولة : الدوري الاسباني 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

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⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 23-11-2019 .

???? القنوات الناقلة : بي إن سبورت 3 .

???? التعليق الصوتي :معلق خليل البلوشي .

???? ملعب المباراة : ملعب ستاد الملعب البلدي دي بوتاركي.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .